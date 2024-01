Bilanz der Einsatzkräfte So verlief die Silvesternacht in Radevormwald

Keine besonderen Vorfälle in Radevormwald während der Silvesternacht verzeichnete auch die Oberbergische Polizei. Im gesamten Kreisgebiet sei es weitgehend friedlich geblieben – abgesehen von den üblichen Einsätzen wegen Ruhestörungen und kleineren Bränden, die durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden waren. Gewalttätige Auseinandersetzungen wurden lediglich aus dem Südkreis, etwa aus Reichshof gemeldet, wo es in einer Gruppe aus rund 15 Personen zu Streit und Körperverletzungen kam. In Gummersbach und Engelskirchen wurden von Unbekannten Briefkästen gesprengt.