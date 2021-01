Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in Radevormwald : Ruf nach Impfung vor Ort wird lauter

Unter anderem mit Leserbriefen an unsere Redaktion haben ältere Menschen in Radevormwald ihre Sorge ausgedrückt, dass sie nur unter großen Schwierigkeiten zum Impfzentrum nach Gummersbach anreisen können. Diese Sorge greift die Politik nun auf. Foto: dpa/Sven Hoppe

Radevormwald Die FDP regt eine gemeinsame Resolution für eine Lösung in Radevormwald an, die dem Landrat überreicht werden soll. Auch die UWG setzt sich in einem Offenen Brief an den NRW-Gesundheitsminister für dezentrales Impfen ein.