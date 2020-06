Rückrufaktion : Melonen an Rader Aldi-Markt geliefert

In Melonen könnten Pflanzenschutzmittel sein. Foto: Shutterstock.com/naturemania

Der Discounter Aldi Nord hat eine Rückrufaktion wegen Mini-Wassermelonen gestartet, die laut dem Unternehmen auch an die Filiale an der Erlenbacher Straße in Radevormwald geliefert worden sind.

Im Rahmen von Eigenuntersuchungen seien in einer Probe der Melonen Rückstände des Pflanzenschutzmittels Oxamyl nachgewiesen worden. Der Lieferant „Catman North GmbH“ rufe den Artikel „Mini-Wassermelonen, Kl. 1“ mit der GGN-Nummer 4052852232968 daher öffentlich zurück.

Kunden können den Artikel zurück in die Filialen bringen, der Kaufpreis wird zurückerstattet. Der Artikel wurde aus dem Verkauf genommen.

Ob Melonen in der Rader Niederlassung vor dem Rückruf verkauft wurden und ob bereits Kunden ihre Ware zurückgebracht hätten, dazu konnte das Unternehmen am Montag keine Angaben machen.

(red)