Sportverein in Radevormwald Rückenfit-Kursus auf Rehabasis beim TV Herbeck

Die Nachfrage ist enorm, deshalb bietet der TV Herbeck einen weiteren präventiven Rückenfitkursus auf Rehabasis an. „Wir zeigen auf, warum Bewegung gegen Rückenschmerzen hilft und Rückenschmerzen vorbeugt“, heißt es in der Ankündigung. In dem Kursus wird die Rückenmuskulatur gestärkt und die Beweglichkeit gefördert. „Wir achten auf korrekte Haltung und geben Tipps, wie Bewegung mit einfachen Übungen in den Alltag integriert werden kann“, teilt der TV Herbeck mit. Dosierte Kräftigungsübungen, funktionelle Gymnastik mit Kleingeräten stünden auf dem Programm, um Ausdauer, Kraft und Koordination sowie die Beweglichkeit zu verbessern.