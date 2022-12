Rückblick Das Jahr 2022 in Radevormwald

Rathaus

10. Januar Die Wirtschaftsförderung der Stadt unter Leitung von Marie Steinhauer kündigt eine Postkartenaktion an: Bürger sollen Radevormwalder Motive für die Karten einsenden.

20. Januar Bürgermeister Johannes Mans und Kämmerer Simon Woywod können verkünden, dass der Haushalt der Stadt für das Jahr 2022 von der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises gebilligt worden ist. Das bedeutet: Die Zeit der Haushaltssicherung ist vorbei, die Stadt kann wieder eigenverantwortlich ihre Finanzen regeln.

8. März Die Stadt Radevormwald kündigt an, dass ein Krisenstab zur Ukraine-Krise in der Stadt gegründet wird. Auch in die Bergstadt kommen zahlreiche Flüchtlinge. In den folgenden Wochen zeigt sich bei den Menschen vor Ort eine große Hilfsbereitschaft.

25. März Die Stadt Radevormwald teilt mit, dass die Bergstadt dem Zukunftsnetz Mobilität beigetreten ist.



26. März Gemeinsam mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) ruft die Stadt zu einem „Frühjahrsputz“ auf. Etwa 400 Radevormwalder sind in den folgenden Tagen fleißig bei der Aktion dabei, um Abfälle aus dem öffentlichen Bild der Stadt zu entfernen.

20. April Kirsten Hackländer wird als neue Tourismusbeauftragte der Stadt Radevormwald vorgestellt.