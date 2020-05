Radevormwalder Wählergemeinschaft : RUA will Gastronomen entlasten

Radevormwald Die Radevormwalder Unabhängige Alternative schlägt vor, den Gastronomen bei der Nutzung von Außenbereichen entgegen zu kommen. Für diese müssen die Betriebe je nach Quadratmeterzahl eine bestimmte Nutzungsgebühr zahlen.

Mit dem Mai kommt für die Gastronomen auch in Radevormwald die Zeit, die Nutzung ihrer Außenbereiche zu beantragen. In Zeiten des Coronavirus ist freilich vieles anders, so müssen die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden, was bedeutet: weniger Platz auf dem gleichen Raum.