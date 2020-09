Senioren in Radevormwald : Krokodil, Stinktier und Alpaka zu Besuch im Seniorenhaus

Alpakas gehören ebenfalls zu den Tieren, die am Freitag die Senioren in Radevormwald bestaunen durften. Die zutraulichen Tiere zeigen keine Scheu vor Menschen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Tränklers „Rollender Zoo“ mischte die Johanniter-Einrichtung auf. Zu Besuch waren Alpakas, ein Stinktier, Ziegen und ein Krokodil. Die Bewohner hatten ihre helle Freude an den tierischen Besuchern.

Bereits am Freitag Vormittag grasten zwei italienische Ziegenböcke im Krankenhausgarten. An dem ungewöhnlichen Anblick war Tränklers „Rollender Zoo“ schuld, der das Johanniter-Altenheim am Höhweg besuchte. Tierpfleger und Entertainer Martin Tränkler war mit einigen Exoten zu Gast in Radevormwald und heiterte mit seinen Tieren nicht nur die Bewohner des Seniorenhauses, sondern auch die Mitarbeiter auf.