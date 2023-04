Schwerer Unfall auf der B 229 in Radevormwald Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist es am Mittwochvormittag um kurz nach 10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 229 in Radevormwald gekommen. Demnach war ein 84-jähriger Autofahrer in Richtung Remscheid unterwegs und wollte nach links in Richtung Niedernfeld abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen ist der 65-Jährige schwer verletzt und ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber ist zwischenzeitlich gelandet. „Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei dauert noch an“, berichtete Polizeipressesprecherin Monika Treutler.