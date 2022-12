Wirtschaftsförderung in Radevormwald „Modellbahnstube“ öffnet neu in der Stadt

Um einen Leerstand ärmer und dafür um einen Fachhändler reicher ist die Radevormwalder City. Thomas Hänsel hat in bester Lage auf der Kaiserstraße 57 ein neues Spielwarengeschäft eröffnet. Seine „Modellbahnstube“ bietet auf knapp 30 Quadratmetern gut 8000 verschiedenen Artikel, die längst nicht alle mit Modelleisenbahnen zu tun haben. Brett- und Gesellschaftsspiele, Autos, Baukästen bis hin zu Sammelfiguren aus dem Erzgebirge finden sich hier in den Regalen wieder. Ein kleines Paradies für Kinder, aber auch für Sammler, Eltern und Großeltern, die auf der Suche nach Spielsachen für Kinder und Enkel gerne Wert auf Nachhaltigkeit und gute Beratung legen. Denn zwar bieten auch andere Geschäfte in der Innenstadt, vorzugsweise die großen Ketten, eine Spielwarenabteilung an. Doch die Auswahl und Qualität, die Hänsel nun in die Radevormwalder Innenstadt bringt, fehlte hier bislang, ist er überzeugt. „Preislich hebe ich mich natürlich etwas von den anderen Geschäften ab. Dafür biete ich aber Qualität und bringe die fachliche Kompetenz mit“, sagt er.