Besuch in Radevormwald Kölner Regierungspräsident zu Besuch in Radevormwald

Hoher Besuch in der Bergstadt: Bürgermeister Johannes Mans begrüßte am Dienstagvormittag Dr. Thomas Wilk, Regierungspräsident der Bezirksregierung Köln, im Rathaus an der Hohenfuhrstraße. Den gemeinsamen Austausch nutzte der Bürgermeister, um dem Regierungspräsidenten einen Einblick in die aktuellen Themen der Stadtverwaltung Radevormwald zu geben.