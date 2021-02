Ökumene in Radevormwald : Reformierte Kirche öffnet für Trauernde ihre Pforten

Radevormwald In der Kirche können sich die Besucher in ein Kondolenzbuch eintragen, inne halten, Kerzen entzünden oder Blumen ablegen. Auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird dabei geachtet.

Nach dem schrecklichen Verbrechen in Bergerhof können Menschen morgen, Samstag, 10 bis 12 Uhr, und am Sonntag, 14 bis 16 Uhr, in der reformierten Kirche am Markt ihre Trauer bekunden. „Fassungslosigkeit und Bestürzung über das Verbrechen sind in unserer Stadt immer noch groß. Die gemeinsame Verarbeitung des Geschehenen, eine größere Trauerfeier, all das ist aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Die Gemeinden und Kirchen in Rade möchten deshalb den Menschen die Möglichkeit geben, an einem zentralen Ort zu trauern und Abschied zu nehmen“, teilt Pfarrer Philipp Müller von der Lutherischen Kirchengemeinde mit. Er ist Sprecher der Radevormwalder Ökumene, die die offene Kirche ermöglicht. In der Kirche können sich die Besucher in ein Kondolenzbuch eintragen, inne halten, Kerzen entzünden oder Blumen ablegen. Auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird dabei geachtet.