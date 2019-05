Reformierte Gemeinde : Rader Bibelgespräche über die Apostelgeschichte

Radevormwald In der Veranstaltungsreihe stehen jeweils Kapitel der Apostelgeschichte des Neuen Testaments im Mittelpunkt.

Die Teilnehmer treffen sich an jedem zweiten und vierten Donnerstag in der Sakristei der reformierten Kirche am Markt, und zwar von 18.30 bis 19.30 Uhr. Die Leitung hat wieder Pfarrer Dr. Dieter Jeschke.

Zum Beginn am 9. Mai geht es um „Die Himmelfahrt Jesu Christi und die Vorbereitung auf Pfingsten“ (Apg. 1). Am 23. Mai stehen „Das Pfingstwunder und die pfingstliche Gemeinde“ (Apg. 2) im Mittelpunkt. Um das „Leben in der urchristlichen Gemeinde“ (Apg.4-6) geht es am 13. Juni. „Die Bekehrung und Berufung des Paulus“ (Apg. 9) wird das Thema am 27. Juni sein. Um den Völkerapostel wird es auch am 11. Juli gehen, nämlich um „Die erste Missionsreise des Paulus“ (Apg. 13-14). „Die Apostelsynode von Jerusalem“ (Apg. 15) ist Thema am 25. Juli. „Wie das Evangelium nach Europa kam“ (Apg. 16-18) wird zum Schluss am 8. August besprochen.