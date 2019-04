Schulzentrum : Neue Sekretärin an der Realschule

Radevormwald Alexandra Bleek hat ihre Arbeit am 1. April aufgenommen. Sie ist auch für jene Teile der Sekundarschule zuständig, die schon umgezogen sind.

Seit dem 1. April ist Alexandra Bleek die neue Sekretärin der Städtischen Realschule an der Hermannstraße. Sie ist die Nachfolgerin von Monika Michalides-Stang, die in diesem Frühjahr in den Ruhestand gegangen ist und sich nun auf ein Geschichts-Studium an der Universität Köln konzentrieren möchte (unsere Zeitung berichtete).

Am Standort der Realschule ist Alexandra Bleek übrigens gleichzeitig für die Teile der Sekundarschule zuständig, die bereits in das Gebäude der Realschule umgezogen sind. Nach einer Woche Arbeit, befindet sich die Wermelskirchenerin immer noch in der Einarbeitungsphase. „Jetzt, nach den Osterferien geht es richtig los. Ich muss mich noch an das neue System gewöhnen, alle Aufgaben kennenlernen und die Schüler kennenlernen“, sagt die 50-Jährige. In den vergangenen 23 Jahren hat Alexandra Bleek bei einer Krankenkasse gearbeitet, ursprünglich hat sie eine Ausbildung zur Arzthelferin abgeschlossen.