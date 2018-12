Friedhofskultur Radevormwald: Begräbniswald – Grüne zeigen sich enttäuscht

Radevormwald Im Bauausschuss hatten die Grünen mit ihrem Vorstoß Erfolg, der Rat kippte auf Antrag der SPD jedoch das Vorhaben.

(s-g) Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne in Radevormwald hat sich enttäuscht über die Entscheidung des Rates zum Thema Begräbniswald gezeigt. Dabei kritisiert die Fraktion besonders das Verhalten der Sozialdemokraten. In der letzten Sitzung des Jahres war der Antrag der Grünen zur Einrichtung eines Begräbniswaldes in den Rat eingebracht worden. In diesem haushaltsbegleitenden Antrag forderte die Fraktion, dass 10.000 Euro für die Einrichtung einer solchen Fläche auf dem Kommunalfriedhof in den Haushalt eingestellt werden sollte. Im Bauausschuss war zuvor der Antrag der Grünen zur Einrichtung eines solchen Begräbniswaldes mit knapper Mehrheit beschlossen worden.