Radevormwald: "RaSiMuTa": Gesang und Gemeinschaft

Radevormwald Ab heute proben 70 Jugendliche im Rahmen der "Radevormwalder Sing- und Musiziertage" wieder Lieder und Stücke für das große Konzert, das am Pfingstmontag um 17 Uhr in der Martini-Kirche stattfinden wird.

Seit Jahrhunderten ist von den "singenden, klingenden Bergen" die Rede, und engagierte Menschen sorgen auch in Radevormwald dafür, dass dies nicht zum leeren Klischee verkommt. Heute beginnen in der Bergstadt wieder die "Radevormwalder Sing- und Musiziertage", kurz "RaSiMuTa" genannt, organisiert von der Martini-Gemeinde. Das Motto in diesem Jahr lautet "Response", zu deutsch "Antwort". Dazu erklärt Pfarrer Florian Reinecke: "Pfingsten vor knapp 2000 Jahren haben so viele Menschen auf einmal eine Response Gottes der besonderen Art erlebt. Ein emotionales Hin und Her werden sie in der Folge erlebt haben zwischen Fragen und Antworten, Glück und Bedrängung, Freiheit und Verfolgung." Mit viel Inspiration werden auch die rund 70 Jugendlichen an die Sache gehen, die ab heute Lieder und Instrumentalstücke für das Jugendchorkonzert proben, das dann am Pfingstmontag, 21. Mai, um 17 Uhr in der Martini-Kirche aufgeführt wird. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.