Nachhaltigkeitsprojekt in Radevormwald : Wupperorte sollen im Sommer aufblühen

Mit schwerem Gerät geht es los: Die ersten Vorbereitungen für die Bepflanzungsaktion am Kammgarnweg laufen. Foto: Sabine Knabe

Wupperorte Unter dem Motto „Go Green Wupper“ ist ein mehrmonatiges Aktionsprojekt des Quartiersmanagements der Wupperorte in Kooperation mit der Stadt gestartet. Ziel ist es, das Quartier nachhaltig in ein schönes und insektenfreundliches Blütenmeer zu verwandeln.

Schön bunt will Quartiersmanager David Truszczynski in diesem Jahr die Wupperorte sehen. Um das zu erreichen, ist diese Woche ein mehrmonatiges Aktionsprojekt gestartet. Alle Bürger sind aufgerufen, an einem Blüten-Wettbewerb teilzunehmen, der erste Baustein von „Go Green Wupper“: Gesucht wird hierbei der schönste und insektenfreundlichste Balkon oder Vorgarten der Wupperorte, verrät Truszczynski. „Wir laden alle Bürger der Wupperorte ein, uns bis zum 28. Juni Fotos ihrer Balkone und Gärten per E-Mail zu schicken.“

Eine Fachjury, bestehend aus Vertretern der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft (BAK) des Rheinisch-Bergischen Naturschutzvereins (RBN) und Truszczynski selbst werden dann die Fotos sichten und nach verschiedenen Kriterien auswerten. „Natürlich spielt die Optik eine Rolle bei der Bewertung. Aber noch wichtiger ist uns die Bedeutung für den Artenschutz: Wie sehr locken die bepflanzten Balkone und Gärten auch Insekten an und bieten ihnen wertvollen Lebensraum?“, erklärt der Quartiersmanager. Unter anderem werde auch geschaut, welche heimischen Pflanzen verwendet werden, welches Nistangebot diese bieten. Die Teilnehmer sollten sich also durchaus Gedanken darüber machen, was sie wie wo anpflanzen wollen, damit die heimische Wohlfühloase nicht nur hübsch aussieht, sondern auch ökologisch einen echten Mehrwert bietet, sagt Truszczynski. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt ein 50-Euro-Gutschein vom Baumarkt am Wuppermarkt. „Wir hoffen, dass der Wettbewerb Anklang findet und viele Bürger teilnehmen“, sagt Truszczynski.

Info Wettbewerb und Workshop Anmeldung Wer beim Blüten-Wettbewerb mitmachen will, meldet sich telefonisch unter 0151 11458294 oder per E-Mail an info@gm-wupperorte.de an und schickt bis zum 28. Juni Fotos von seinen blühenden Balkonen und Gärten. Bienenhotel Anmeldungen für den Workshop Bienenhotels richten sich an Alina Koppelberg telefonisch unter 02191 4620689 oder per E-Mail an alina.koppelberg@jugendtreff-life.de Aktionen Und wer mehr über die vielfältigen Aktionen im Quartier an der Wupper erfahren will, schaut einfach online im Blog nach – zu finden unter:

www.qm-wupperorte.de

Ein bisschen Schützenhilfe bietet das Quartiersmanagement sogar: In Truszczynskis Büro, Siedlungsweg 24, können sich Bürger ab sofort von montags bis donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr kostenlose Saatgut-Tütchen abholen. „Man kann sich allerdings auch ohne Teilnahme am Wettbewerb das Saatgut abholen“, sagt der Quartiersmanager, der sich auf eine blütenreiche Zeit in den Wupperorten freut.

Dazu beitragen soll auch der zweite Baustein der Aktion, die Bepflanzung einer neuen Wildblumenwiese am Kammgarnweg. Am 10. Mai wird in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtreff „Life“ sowie der Umweltbeauftragten der Stadt, Regina Hildebrandt, Saatgut aus dem Leader-Projekt „Bergisches Blütenmee(h)r“ vom BAK ausgesät, erklärt der Quartiersmanager. Die Vorbereitungen dafür wurden bereits in der vergangenen Woche durchgeführt. Vorgeschlagen wurde der städtische Grünstreifen am Kammgarnweg übrigens von Anwohnerin Sabine Knabe, die sich über eine Wildblumenwiese vor der Haustüre freuen würde, sagt Truszczynski. Bislang, berichtet er, wurde die Rasenfläche hauptsächlich als Hundetoilette genutzt. „Eine Wildblumenwiese ist da deutlich schöner.“ Zur Vorbereitung auf die Bepflanzung mit dem Wildblumensaatgut wurde in der vergangenen Woche von einem Fachbetrieb die Grasnarbe abgetragen. „Damit die Wildblumen gut wachsen, musste das Gras bis zur Wurzel abgetragen werden“, sagt der Quartiermanager. Der Boden wurde mit schwerem Gerät gelockert. „Das wird vor der Bepflanzung am 10. Mai aber noch mal geschehen, damit wir optimale Voraussetzungen an dieser Stelle vorfinden.“ Wann genau ein Ergebnis zu sehen sein wird, weiß Truszczynski noch nicht. „Es könnte diesen Sommer schon soweit sein, dass wir an der Stelle bereits die ersten bunten Blumen wachsen sehen.“ Um sich die Zeit bis dahin zu verkürzen, bietet das Projekt einen spannenden Workshop zum Thema Bienenhotels als dritten Baustein an. Am 13. Mai ist die Bergische Agentur für Kulturlandschaft in den Wupperorten zu Gast und wird gemeinsam mit Kindern, Eltern und Großeltern am „Life“ praktische Herbergen für die arbeitstüchtigen Honigproduzenten bauen. „Weil es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, ist es ratsam, sich möglichst schnell bei Alina Koppelberg anzumelden“, sagt Truszczynski.