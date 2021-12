Aktion in Radevormwald : Spenden-Bescherung für Rader Vereine

Radevormwald Die Vereinsbriefkästen in der Bergischen Apotheke am Schlossmacherplatz von Dr. Ralph Bültmann wurden im Dezember geleert und haben eine Spendensumme von 1200 Euro hervorgebracht.

(trei) Die Briefkästen, die in der Apotheke hängen, sind Vereinen gewidmet, an die Kunden ihren Kassenbon spenden können. Sie können ihren Kassenbon nach dem Einkauf in einen Briefkasten werfen und damit Vereine aus ihrer Heimatstadt unterstützen. Pro 20 Euro spendet die Apotheke dann einen Euro an den ausgewählten Verein. Ist der Verein, den man unterstützen möchte nicht an den Briefkästen vertreten, kann man den Kassenbon in den Joker-Briefkasten werfen und auf dem Kassenbon den Verein notieren, den man unterstützen möchte. Diese Option nehmen allerdings nur wenige Kunden wahr. Insgesamt sind zehn Vereine dauerhaft an der Spenden-Wand vertreten.