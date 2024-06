Kirche in Radevormwald „Kirche kunterbunt“ besucht das Wülfingmuseum

Bis in die 1990er Jahre wurden in dem Gebäudekomplex an der Wupper in Dahlerau Textilien hergestellt. Diese Tradition reicht in der Region über Jahrhunderte weit zurück. Im Wülfingmuseum sind unter anderem alte Webmaschinen ausgestellt, außerdem befindet sich dort die größte Dampfmaschine im Bergischen Land, mit der einst die Turbinen in der Fabrik angetrieben wurden. Neben der Ausstellung gibt es in dem alten Fabrikgebäude auch ein gemütliches Museumscafé.