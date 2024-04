Projekt des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Radevormwald Ein Stolperstein für „unsere Herta"

Vor der Deportation lebte das Paar in der gelben Villa auf der Elberfelder Straße 135. Ein Haus, das vielen Radevormwaldern bekannt ist und bis heute erhalten ist. Ein Haus, das die Schüler seit ihrer Recherchearbeit mit anderen Augen betrachten. „Ich komme tagtäglich an dem Haus vorbei und schaue nun ganz anders darauf“, erklärt beispielsweise Svea. Auch Sarah ist noch immer geschockt über das, was sie aus Berthold-Plaats persönlichen Briefen erfahren hat. „Ich finde es erschreckend, dass sie ihren Mann verloren hat, während sie im KZ war und danach niemanden mehr hatte.“ Im Konzentrationslager verlor Herta Berthold-Plaat zudem zwei Schwestern. Ihr Mann starb auf der Rückfahrt, nachdem er sie im KZ besucht hatte. Nach Kriegsende und der Befreiung verließ Berthold-Plaat Deutschland und lebte einige Jahre in Kolumbien, kehrte später wieder nach Radevormwald zurück. Hier lebte sie zwischen 1951 und 1957 auf der Bredder Straße, ehe sie wieder in ihre Geburtsstadt zurückkehrte.