Kirche in Radevormwald : Ein Osterspaziergang für Familien

Mitglieder und Freunde der Freien Gemeinde Grafweg haben sich für Ostern etwas Besonderes ausgedacht. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Freie evangelische Gemeinde Grafweg hat einen kreativen Osterspaziergang konzipiert. Auf drei Kilometern gibt es viel zu entdecken.

Von Flora Treiber

Normalerweise feiert die Freie evangelische Gemeinde am Grafweg Ostern mit einem großen Osterfeuer und einem Gottesdienst. In diesem Jahr ist jedoch alles anders. Deswegen haben sich die Mitglieder und Freunde der Gemeinde etwas Neues ausgedacht. Am Samstagnachmittag trafen sie sich, um die Stationen des Osterspaziergangs aufzubauen, die bis zum 11. April entdeckt werden können.

Beate Windgaßen und ihr Mann Jürgen Windgaßen haben zusammen mit anderen Mitgliedern der Gemeinde an dem Projekt gearbeitet. „Die Idee ist relativ spontan entstanden, nachdem uns klar wurde, dass unsere traditionellen Osterpläne in diesem Jahr nicht klappen werden. Wir wollten ein Angebot für die ganze Familie schaffen. Rollator geeignet ist die Strecke aber leider nicht“, sagt Beate Windgaßen.

Info Startpunkt und Ablauf des Spaziergangs Osterspaziergang Die Aktion der Freien Evangelischen Gemeinde am Grafweg startet am Gemeindehaus, Grafweg 12. Dort kann man auch parken. Am Gemeindehaus startet die 3,1 Kilometer lange Strecke durch den Wald, festes Schuhwerk ist essentiell. Die Spaziergänger können die Ostergeschichte an neun Stationen mit jeweils einer Aufgabe entdecken. Zum Mitnehmen gibt es kleine Ostergrüße an Kinder und Erwachsene. Der geführte Osterspaziergang ist seit Sonntag bis zum 11. April aufgebaut.

Das Gemeindehaus am Grafweg markiert den Startpunkt des Spaziergangs, der sich Ostern von verschiedenen Blickwinkeln nähert. An neun Stationen kann die Ostergeschichte nachvollzogen werden und alle Aspekte, die Ostern prägen. Die Geschichte von Palmsonntag kann man zum Beispiel an der zweiten Station entdecken. Gestaltet wurde dieser Punkt der Wanderung von Fleur Kiel. Sie hat die Geschichte mit vielen Illustrationen ausgeschmückt und auch eine Aufgabe für die Teilnehmer formuliert. „An jeder Station gibt es kleine Aufgaben. Die sind manchmal witzig und manchmal besinnlich. Bei einer Station wird man zum Beten motiviert und bei der anderen soll man jemanden Huckepack tragen. Der Spaziergang ist vielfältig“, sagt Beate Windgaßen.

Auch Brigitte Mikoteit hat sich mit ihrer Tochter und ihren Enkelkindern kreativ ausgelebt, um eine Station für den Osterspaziergang zu gestalten. Ihre Interpretation des Garten Gethsemane kann man an einem kleinen Bach entdecken. Diesen Ort findet Brigitte Mikoteit für ihre Station genau richtig. „Wenn man innehält, hört man das Wasser fließen, das finde ich sehr besinnlich. Wir fragen an unserer Station nach den Menschen, mit denen wir sprechen, wenn wir in Not sind“, sagt sie. An der dritten Station sind Blumen aufgehängt und eine Gebetsbank, gebaut aus alten Paletten, lädt zum Verweilen ein. „Meine Enkel haben sich aktiv an der Gestaltung beteiligt und Bilder gemalt, die wir zeigen werden. Das war eine schöne Aktion, die uns in der Vorbereitung Freude bereitet hat.“

An den Stationen, die gut mit dem Auto zu erreichen sind, gibt es auch kleine Geschenke für die Spaziergänger. „Wir werden die Ostereier und die Grußkarten immer wieder nachfüllen, damit hoffentlich alle Spaziergänger ein Andenken mit nach Hause nehmen können“, sagt Beate Windgaßen. Die mehr als drei Kilometer lange Strecke führt durch den Wald. Die Strecke ist anhand der Stationen und Wegpfeilen nachzuvollziehen, die man an den Knotenpunkten findet. Der Osterspaziergang der Freien Gemeinde richtet sich nicht nur an die Mitglieder und Freunde der Gemeinde, sondern an alle Familien aus Radevormwald. Wichtig ist, dass die Familien bei einer zu starken Frequentierung der Strecke Abstand zueinander halten.