Schulen in Radevormwald : Im Schulzentrum rüstet man sich für den Montag

Das Theodor-Heuss-Gymnasium wird ab Montag für die Jahrgangsstufe 11 öffnen. Ab Dienstag laufen zudem die Abiturprüfungen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Gymnasium, Realschule und Sekundarschule werden ab dem 11.Mai wieder öffnen, ab Dienstag finden zudem Prüfungen statt. Für die Schulen ist die kurzfristige Entscheidung eine Herausforderung, weil die Hygienemaßnahmen organisiert werden müssen.

Zunächst sah es so aus, als würden Schüler und Lehrer der Sekundarschule sich vor den Ferien nicht mehr sehen, doch das hat sich kurzfristig geändert. Wie das Theodor-Heuss-Gymnasium und die Realschule wird auch die Sekundarschule ab Montag wieder öffnen.

„Die Jahrgänge 5 und 6 werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die Jahrgänge 7 und 8 jeweils in drei Gruppen“, erläutert Schulleiterin Sandra Pahl auf der Internetseite der Sekundarschule. In der Realschule können ab Montag wieder die 9. Klassen unterrichtet werden. „Da aber in der Zeit vom 12. bis zum 19. Mai die Abschlussprüfungen des Jahrgangs 10 stattfinden, ist der erste Schultag der Neuner erst am Freitag, 15. Mai. Auch im Gymnasium starten ab Dienstag die Prüfungen für die Abiturienten. Der Jahrgang 11 (Q1) wird allerdings bereits am Montag in die Schule kommen.

Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen mussten die Verantwortlichen innerhalb weniger Tage umplanen. „Die Vorbereitungszeit ist knapp“, räumt Mathias Fischbach-Städing ein. „Wir mussten die Räume alle mit den vorgeschriebenen Hygiene-Utensilien ausstatten.“ Auch stünden nicht alle Lehrkräfte zur Verfügung, weil vor allem die Älteren zur Risikogruppe zählen.

Jürgen Funke, Leiter des Radevormwalder Schulamtes, rechnet diesmal nicht mit Änderungen in letzter Minute. „Höchstens könnte noch etwas kommen zum Thema der Notbetreuung“, meinte Funke am Freitagvormittag. Prompt verkündete einige Stunden später NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP), dass am kommenden Donnerstag Vorschulkinder mit besonderem Förderbedarf in die Kitas zurückkehren. Auch Tagespflege für Kinder ab zwei Jahren ist dann wieder erlaubt.