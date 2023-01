Politik in Radevormwald „Ich möchte auch nach Lützerath fahren“

Die Auseinandersetzungen sorgen für kontroverse Debatten. Sind die Proteste gerechtfertigt? Für Leon Stank, den Vorsitzenden des Ortsverbandes von Bündnis 90/Grüne in Radevormald, ist das keine Frage: Er steht klar hinter den Protestlern. Und er hat fest vor, selber nach Lützerath zu fahren, um dort mit anderen ein Zeichen zu setzen. „Ich wollte ursprünglich am Samstag hin, aber habe noch einen wichtigen Termin, ein Klimaseminar“, erklärt Stank. Er findet es toll, dass sich so viele junge Menschen für die Sache des Klimaschutzes engagieren. Und er regt sich darüber auf, dass manche Politiker von „Klimaterrorismus“ sprechen, wenn sie über die Proteste reden. „Terrorismus, das ist für mich Al Qaida“, sagt er. „Die Protest in Lützerath sind größtenteils friedlich.“ Manche Kritiker bezweifeln, ob es Sinn macht, für etwas zu protestieren, das nach Lage der Dinge nicht mehr zu verhindern ist. Leon Stank räumt ein, dass es dabei auch um Symbolik geht „und darum, die Räumung zumindest zu verzögern“. Man müsse der Öffentlichkeit noch einmal klar machen, dass der dortige Braunkohleabbau faktisch den größten CO 2 -Ausstoß in Europa bedeute.