Versammlung im Radevormwalder Bürgerhaus Rades Feuerwehr ist so stark wie nie

Der positive Trend zieht sich weiter bis zu den Schulungen, Beförderungen und Auszeichnungen. Denn im vergangenen Jahr nahmen viele Kameraden an Schulungen und Fortbildungen teil. Insgesamt 157 Plätze wurden belegt, sodass sich die Wehr unter anderem über 18 neue Truppmänner, zwölf neue Atemschutzträger, zwei neue Truppführer und sechs neue Maschinisten freuen kann. Im Institut der Feuerwehr in Münster besuchten zwölf Kameraden Lehrgänge und Seminare in Digitalfunk. Letzteres lobte Hasenburg in seinem Jahresbericht ausdrücklich. Denn nur weil sich Kameraden in ihrer Freizeit fortbilden, gehöre Radevormwald aktuell zu „einer der wenigen Kommunen im Oberbergischen Kreis“, die im neuen Digitalfunk sehr gut aufgestellt sei. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der Wehrführer auch bei der Stadt, die die Löschgruppen mit dem nötigen Equipment ausstatten. Für ihn, sagte er weiter, sei es ein Zeichen der Wertschätzung, nicht nur in Material und Ausstattung zu investieren, sondern auch in die entsprechenden Schulungen für die Kameraden, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.