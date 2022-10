Politik in Radevormwald : Nettekoven fordert: „Nicht kleckern, sondern klotzen“

Radevormwald Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald und Remscheid fordert die Bundesregierung auf, nun konsequent die Energiepreisbremse umzusetzen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald und Remscheid, Jens-Peter Nettekoven, zeigt sich erfreut über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Am Freitag habe NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) den Landtag über die Ergebnisse unterrichtet. Bevor in der kommenden Woche die Bund-Länder-Gespräche über Entlastungsmaßnahmen gegen die steigenden Energiepreise starten, haben die Bundesländer über alle Parteigrenzen hinweg den Bund einstimmig in die Pflicht genommen, die stark gestiegenen Kosten der Krankenhäuser und Universitätskliniken aufzufangen, die Regionalisierungsmittel für den Ausbau des ÖPNV-Angebots zu erhöhen, sich stärker an der Finanzierung der Flüchtlingskosten zu beteiligen und das Wohngeld für Menschen mit geringem Einkommen komplett zu übernehmen.