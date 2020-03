Bürgermeister von Radevormwald : Mans ruft auf zur Selbstdisziplin

Radevormwald Auch in Radevormwald gibt es nun einen positiv getesteten Fall des Coronavirus.

Nachdem die Verwaltung des Oberbergischen Kreises mitgeteilt hat, dass auch in Radevormwald nun eine Infektion mit dem Virus SARS CoV-2 festgestellt wurde, ruft Bürgermeister Johannes Mans die Bevölkerung auf, besonnen zu reagieren und Selbstdisziplin in Hinsicht auf die Vorgaben der Behörden zu zeigen. „Auch in Radevormwald hat uns die Corona-Welle erreicht“, erklärte Mans am Mittwoch. „Es gibt eine positiv getestete Person. Andere befinden sich in Quarantäne, um die Infektionskette zu unterbrechen.“ Es sei nun wichtig, sich in dieser schwierigen Situation konkret an die von Land, Kreis, und Stadt angeordneten Maßnahmen zu halten.