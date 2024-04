Bezirksschützen-Wettbewerb am Hölterhof Beste Jungschützin kommt aus Radevormwald

Freudenberg nahm am Wochenende am Bezirkskönigsschießen teil, das erstmals am Schießstand ihres Heimatvereins am Hölterhof ausgerichtet wurde. Für Vereinschef Dr. Jörg Weber war die Ausrichtung ein großer Erfolg, wie er bereits im Vorfeld verkündete. „Ich freue mich sehr, dass es unserem Schützenverein Radevormwald gelungen ist, die Veranstaltung Bezirkskönigschießen nach Radevormwald zu holen.“ Turnusgemäß sei in diesem Jahr ein Verein aus dem Kreis Remscheid mit der Ausrichtung des Bezirkskönigsschießens dran gewesen, erklärte die stellvertretende Bezirksvorsitzende Sandra Rösler. Radevormwald hätte sich bereit erklärt, und die Schützenbrüder und -Schwestern des Bezirks seien der Einladung gerne gefolgt. Vereine aus dem Bergischen Städtedreieck – Remscheid, Solingen, Wuppertal – sowie aus Niederberg waren gekommen, aber längst nicht alle der fast 70 angeschlossenen Vereine.