Radevormwalderin nimmt an ZDF-„Küchenschlacht“ teil Raderin kocht vor Millionenpublikum

Hamburg/Radevormwald · Ihre Kochkünste hat Sabine Plasberg-Keidel in dieser Woche nicht nur am heimischen Herd bewiesen, sondern vor Profiköchen und einem Millionenpublikum im TV. Die 61-jährige Radevormwalderin hat in der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ teilgenommen und es bis ins Halbfinale geschafft.

13.05.2023, 05:15 Uhr

Das „Küchenschlacht“-Gruppenfoto mit den Kandidaten Tarkan „Benni“ Özgöz, Saskia Wangler, Sabine Plasberg-Keidel und Till Mahl (v.l). Moderiert wurde die Sendung von Starkoch Björn Freitag (M.). Probiert und bewertet wurden die Gerichte unter anderem von Juror Christoph Rüffer. Foto: ZDF und Lisa Krechting/Lisa Krechting

Von Cristina Segovia Buendía

Etwas überrascht dürften einige Radevormwalder Fernsehzuschauer am Montag geguckt haben, als sie um kurz nach 14 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen, Sabine Plasberg-Keidel hinter dem Herd der Kochshow „Die Küchenschlacht“ erblickten. „Von meiner Teilnahme hatte ich niemanden erzählt“, sagt die 61-Jährige schmunzelnd. Lediglich ihr Mann und die Schwägerin, die sie letztendlich zur TV-Aufzeichnung in die Hansestadt Hamburg begleitete, wussten von Plasberg-Keidels Auftritt.