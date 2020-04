Lea Scherber aus Radevormwald : Raderin ist auf der Bühne angekommen

Info

Werdegang Lea Scherber ist in Radevormwald aufgewachsen und hat am Theodor-Heuss-Gymnasium Abitur gemacht. In ihrer Kindheit und Jugend hat sie ihre Freizeit mit Singen und Tanzen verbracht.

Casting 2012 stürzte sie sich in die Welt der Castings und Bewerbungsprozeduren. Nach 15 Prüfungen und viel Durchhaltevermögen schaffte Lea Scherber es an die Performing Academy in Wien, danach machte sie ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der „Ballett Centrum & Berliner Musicalschule“ in der Hauptstadt. Ihre Abschlussprüfung war im Frühjahr 2019.