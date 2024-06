Volksbank Oberberg Radevormwalderin für Radevormwalderin im Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat der Volksbank Oberberg bleibt Radevormwald auch in den kommenden Jahren präsent. Bei der Vertreterversammlung wurde die 39-jährige Katharina Erlenkötter neu in das Gremium gewählt. Die Steuerberaterin wohnt in Radevormwald und arbeitet dort in einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Die Vertreter der Volksbank Oberberg folgten dem Vorschlag einstimmig. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte Erlenkötter.