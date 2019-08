Wöchentlicher Lieferdienst : Ein Dank an die Bäckerei Bremicker und die Landtouren

Radevormwald Seitdem Irmgard Zuhl vor 30 Jahren nach Radevormwald gezogen ist, hat sie ihre Backwaren bei der Bäckerei Bremicker gekauft. Allerdings nicht in einer der Filialen, sondern bei Doris Combächer, die über 50 Jahre lang die Überland-Touren für das Familienunternehmen gemacht hat und dabei auch Irmgard Zuhl einmal in der Woche belieferte.

Im Namen der gesamten Nachbarschaft der Leimholer Straße hat die 92-Jährige einen Brief an unsere Redaktion geschickt, woraufhin ein Treffen mit ihr und Doris Combächer arrangiert wurde. „Einer muss beim Dankesagen den Anfang machen und deswegen habe ich den Brief geschrieben. Radevormwald soll wissen, wie wichtig die Bäckerei und Doris Combächer für viele Menschen waren.“

Elisabeth Bremicker, die früher in der Filiale an der Elberfelderstraße Backwaren verkauft hat, ist die Tante von Doris Combächer. Deswegen half sie schon als junge Frau, mit 15 Jahren, beim Austragen der Brötchen mit. „Als ich meinen Führerschein mit 18 hatte, habe ich einen gelben Opel bekommen und mit diesem Auto die Touren gemacht. Dabei bin ich geblieben.“ Der Service stand in diesen Jahren für Doris Combächer immer an erster Stelle. Auf ihren Touren hat sie einige Freundschaften geknüpft. Nicht nur Irmgard Zuhl vermisst die wöchentliche Brötchen- und Brotlieferung. „Mir begegnen immer wieder Menschen, die die Bäckerei Bremicker und meinen Dienst vermissen.“