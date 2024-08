Radevormwalder Wolfgang Killing bei den Olympischen Spielen Über „Meisterlehren“ und eine Olympiabewerbung

Die großen Nationen hätten natürlich eigene Aus- und Fortbildungssysteme, aber die kleineren Länder zum Beispiel in Afrika könnten so etwas niemals auf die Beine stellen. „Durch solche Vorträge und durch solch einen fachlichen Austausch profitieren auch diese Länder“, findet Killing. So werde das Wissen geteilt. „Wir wollen die Kollegen inspirieren, dass sie ihr Training vielleicht mal überdenken und umgestalten“, sagt er. Noch stelle sich Deutschland als große Leichtathletiknation vor, „aber nur in der Lehre sind wir noch top“, meint Killing. Damit reagiert er auf die Kritik an manchen Leistungen der Sportler und am Medaillenspiegel, der nicht so üppig ausgefallen war als in den Vorjahren üblich.