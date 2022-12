Polizei im Oberbergischen Kreis Ein Radevormwalder wird „Dorfsheriff“ in Wipperfürth

Im Jahr 2007 wechselte Schöler dann in den Oberbergischen Kreis und versah bis 2018 Streifendienst auf den Wachen Radevormwald und Wipperfürth. In den vergangenen vier Jahren konnte der passionierte Motorradfahrer seiner Leidenschaft auch bei der Arbeit nachgehen; als Kradfahrer beim Verkehrsdienst war er im ganzen Kreisgebiet unterwegs. Jetzt freut er sich auf sein neues Aufgabengebiet. In Wipperfürth wird Jens Schöler Nachfolger von Jörg Wolframsdorf, der sich nun als Bezirksbeamter um den Polizeidienst in der Gemeinde Lindlar kümmern wird.