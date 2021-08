Attacke in Radevormwald : 52-Jähriger schlichtet Streit – und wird schwer verletzt

Attacke in Radevormwald

Radevormwald Der Mann hatte eine Auseinandersetzung am Busbahnhof bemerkt und versuchte einzugreifen. Nachdem sich zunächst alles beruhigt zu haben schien, griffen ihn zwei junge Männer brutal an.

(s-g) Nachdem er einen Streit schlichten wollte, ist ein 52-jähriger Mann am Freitagabend von den Streitenden angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.