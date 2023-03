Politik in Radevormwald Rader will Kreissprecher der Grünen werden

(s-g) Leon Stank aus Radevormwald bewirbt sich beim oberbergischen Kreisverband von Bündnis 90/Grüne für das Amt des Kreissprechers. Der Verband trifft sich am Freitag, 24. März, um 18 Uhr im Lindenforum in Gummersbach. Bei der Versammlung steht eine ganze Reihe von Personalentscheidungen auf der Tagesordnung. Zum einen steht turnusgemäß die Neuwahl des Vorstandes an. Da der bisherige Kreissprecher, Landtagsabgeordneter Marc Zimmermann, nicht mehr für dieses Amt kandidieren möchte, stehen nun zwei Kandidaten für seine Nachfolge bereit. Neben Leon Stank bewirbt sich um den Sprecher-Posten auch Dr. Julian Münster aus Wiehl.