Radevormwalder Weinfest Wenn die Mosel durchs Bergische fließt. . .

Radevormwald · Der Marktplatz verwandelte sich für ein Wochenende wieder in ein gemütliches Winzerdorf. Besonders bei den sommerlichen Temperaturen am Freitagabend strömten die Besucher in großen Scharen zum Weinfest in die Innenstadt. Die Stimmung war entsprechend prächtig.

01.07.2024 , 06:00 Uhr

Jule aus Lennep, Fynn und Nele aus Radevormwald kommen gerne zum Weinfest auf dem Marktplatz. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Von Cristina Segovia Buendía