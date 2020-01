Kommunalwahl 2020 in Radevormwald : Wahlausschuss muss die Wahlbezirke neu einteilen

Radevormwald Der Wahlausschuss hat im Oktober 2019 die Einteilung der Wahlbezirke zur Kommunalwahl beschlossen, muss jetzt aber dringend nachbessern, denn der Verfassungsgerichtshof NRW hat im Dezember 2019 eine Änderung der Wahlbezirkseinteilung beschlossen.

Einige Bürger werden sich umstellen müssen bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, und in einem anderen Wahllokal als bislang ihre Stimme abgeben. Nachdem der Rat im Juli 2019 beschlossen hat, die gesetzlich vorgegebene Zahl der zu wählenden Vertreter von 38 Personen um zwei auf 36 zu verringern, müssen nun 18 Wahlbezirke gebildet werden. Der Wahlausschuss hat im Oktober 2019 die Einteilung der Wahlbezirke zur Kommunalwahl beschlossen, muss jetzt aber dringend nachbessern, denn der Verfassungsgerichtshof NRW hat im Dezember 2019 eine Änderung der Wahlbezirkseinteilung beschlossen. Demnach darf die Abweichung (Ober- und Untergrenze) der Einwohner je Wahlbezirk nicht mehr bis zu 25 Prozent, sondern nur noch höchstens 15 Prozent der durchschnittlichen Zahl der Einwohner je Wahlbezirk betragen. Ziel ist es zwar, so wenig wie möglich zu verändern und die Zahl der Wahlbezirke in den Wupperorten beizubehalten, teilt die Verwaltung in der Beschlossvorlage für den Wahlausschuss mit. Die Mitglieder treffen sich zur Sitzung am kommenden Montag, 3. Februar, 17 Uhr, im „Blauen Salon“ des Rathauses.