Vereine in Radevormwald Querbeet durch alle Musiksparten

Wenn die Harmonika-Band – an diesem Dienstagabend rund 25 Musiker stark – in die allwöchentliche Probe einsteigt, bekommt der Zuhörer einen sehr guten Eindruck davon, was dieses außergewöhnliche Orchester zu spielen in der Lage ist. Nämlich weit mehr als Marsch- oder Volksmusik – ohne diese Sparten irgendwie abwerten zu wollen. Doch die „Ziehharmonika“, wie man das Instrument auch nennt, ist traditionell verbunden mit Folklore – in Deutschland ebenso wie in Frankreich, Irland und vielen anderen Ländern rund um den Erdball.