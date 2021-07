Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Gira startet Kommunikationsoffensive

Radevormwald Wenn Technik auf Emotion trifft: Mit einer breit angelegten Kampagne, die bis ins Frühjahr 2022 läuft, möchte der Radevormwalder Gebäudetechnikspezialist seine Marke weiter in den Köpfen der Endverbraucher verankern.

Gruppe Zur Gira-Gruppe gehören die Tochtergesellschaft Stettler Kunststofftechnik in Burgwindheim sowie die Beteiligungen Insta Elektro in Lüdenscheid, das Softwareunternehmen ISE in Oldenburg und die Start-up-Firma Senic in Berlin. Zusammen erwirtschaften 1700 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 370 Millionen Euro (2020).

Dementsprechend setzt die Gestaltung der Kampagne, die inhaltlich auf die Kompetenzen in den Bereichen „Smart Home“ und „Design“ abhebt, ganz auf emotionale Ansprache. Dazu geht das Unternehmen einen für die Elektrobranche ungewöhnlichen Weg, indem es technische Lösungen in gefühlvolle Bilder und Texte übersetzt, die berühren sollen. „Ganz bewusst lassen wir Ingenieurskunst auf Herzblut, Innovationen auf Leidenschaft, Technik auf Gefühle treffen“, erklärt Bayer die Strategie. So wolle man die Werte, für die die Marke Gira steht, für Endverbraucher erlebbar machen. Dabei setzt das Rader Unternehmen nicht alleine auf Hörfunk-Werbung, sondern ist auf nahezu allen Kanälen unterwegs. In reichweitenstarken Zeitschriften und Zeitungen, auf Online-Portalen, in Social Media-Netzwerken und an Verkaufspunkten will der Gebäudetechnikspezialist bis April 2022 ein Millionenpublikum in Deutschland, Österreich und ab dem Spätsommer auch in den Niederlanden erreichen. „Mit unserem Radio-Spot haben wir innerhalb der ersten zehn Tage mehr als 90 Millionen Kontakte erreicht“, berichtet Bayer. „Dies ist umso erfreulicher, als unsere wichtigsten Zielgruppen, wie unsere Vorabrecherchen ergeben haben, eine ausgeprägte Affinität für das Medium Radio haben.“