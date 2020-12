Wirtschaft in Radevormwald : Gira gewinnt gleich zwei Mal beim „Red Dot Award“

Wirtschaft in Radevormwald

Radevormwald Der Gebäudetechnikspezialist Gira ist bei der diesjährigen Verleihung für seine Design- und Produktqualität ausgezeichnet worden. Prämiert wurden der Gira Tastsensor 4 und der neue Markenauftritt des Technologieunternehmens.

Das Radevormwalder Unternehmen Gira ist bei der Verleihung des „Red Dot Award“ zwei Mal ausgezeichnet worden. Der Preis wird für ausgezeichnete Design- und Produktqualität verliehen. Erfreut über den Erfolg bei der Verleihung zeigt sich Simone Kulla-Wollinsky, die Leiterin Markenführung bei dem Gebäudetechnikspezialisten aus Radevormwald. „Schließlich hat eine international besetzte Expertenjury sowohl dem smarten Gira Tastsensor 4 als auch dem neuen Markenauftritt des Technologieunternehmens gerade die höchste Auszeichnung im Wettbewerb um den ,Red Dot Award 2020’ zuerkannt: den ‚Best of the Best’ für herausragendes Design in den Kategorien Produktdesign sowie Marken- und Kommunikationsdesign“, teilt das Unternehmen mit.