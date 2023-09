Radevormwalder TV feierte Sommerfest Von Mitgliedern für Mitglieder

Die Gruppe vom Männerturnen machte die Vereinsmitglieder mit dem Spiel „Pölkes schmieten“ vertraut und lud zum Ausprobieren ein. „Dieses Fest nutzten einige Gruppen außerdem, um vorzuführen, was sie in den Übungsstunden gelernt und geübt haben“, heißt es in dem Bericht vom Sommerfest. Die Mädchen und Jungen aus der Gruppe von Antje von der Mühlen zeigten Turnübungen mit Schwungtuch und Gymnastikband und vieles mehr. Frank Büttner präsentierte eine Kür am Barren. Die drei Street-Dance-Gruppen von Isabel Susanj tanzten. „Es war für alle ein gelungenes Fest“, zog Christiane Reich ein positives Fazit.