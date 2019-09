Vereinsjubiläum : RTV feiert sein 160-jähriges Bestehen

Radevormwald Das Vereinsjubiläum des Radevormwalder Turnvereins war bunt und sportlich, das Bürgerhaus sehr gut gefüllt. Abends wurde getanzt.

In den vergangenen 160 Jahren hat sich nicht nur der RTV entwickelt, sondern mit ihm auch die Angebote rund um das Thema Turnen. Der traditionelle Sport hat sich rasant entwickelt. „Turner leisten unheimlich viel und verlangen ihrem Körper alles ab. Unfassbar, was da alles möglich ist“, sagte Michael Muß. Wie Turnen für die meisten Kinder beginnt, zeigten die kleinen Turner im Alter von sechs bis zehn Jahren. Sie übten Rollen, zeigten ihre Sprungkraft und schlugen ein Rad nach dem anderen. Im RTV wird allerdings nicht nur geturnt, sondern auch getanzt. Die Streetdance-Gruppe begeisterte mit mehreren Tänzen zu moderner Musik. „Beim Streetdance geht es um Schritte und Bewegungen, die aus dem Reflex heraus, ganz natürlich, entstehen“, erklärte der zweite Vorsitzende dem Publikum.

Die mitgliederstärkste Abteilung des Vereins ist die HipHop-Abteilung, aus der am Samstag über 30 Kinder das Bürgerhaus stürmten. Auf und vor der Bühne zeigten sie ihre Gruppentänze, von denen einer zum RTV-Lied choreografiert war. Die Mädchen und der eine Junge heizten das Publikum an und zeigten, wie bewegt und lebendig die einzelnen Abteilungen des Vereins sind. Antje von der Mühlen ist stolz auf die Vereinsmitglieder und die Dynamik des Vereins. „Unser Verein lebt von seinen Mitgliedern, aber ebenso von den Ehrenamtlern und Übungsleitern, die mit Herz dabei sind“, sagte die Vorsitzende.

Das Programm ging mit weiteren Turngruppen, Zumba und einem besonderen Auftritt zu Ende. „Heute treten die Mitglieder auf, die 1998 beim Deutschen Turnfest in München dabei waren und genau mit diesem Programm angetreten sind. 20 Jahre später sind die meisten Mitglieder immer noch ein Teil von uns“, kündigte Michael Muß an. Insgesamt wirkten am Samstag über 100 Sportler im Alter von sechs bis über 70 Jahren an dem Jubiläumsprogramm mit.