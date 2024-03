Sport in Radevormwald RTV ehrt langjährige Mitglieder

Bernd Reinbott wurde für 65 Jahre, Hildegard Langenscheidt für 55 Jahre, Marianne Karmann, Monika Reinbott und Heike Ronsdorf jeweils für 50 Jahre und für 45 Jahre Hans Jürgen Trapp geehrt. Mit 42 Jahren wurde Stephanie Mertens für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft hervorgehoben, immerhin ist sie seit ihrem zweiten Lebensjahr Mitglied. Lange Mitgliedschaften spiegeln die aktive und qualitative Vereinsarbeit wider. Der Verein zählt über 800 Mitglieder im Alter von einem Jahr bis 95 Jahren. Die Vorsitzende Antje von der Mühlen hob in ihrem Bericht die Seniorengruppen hervor, in denen ein reger Sport- und Turn-Betrieb wöchentlich stattfindet. In diesen Gruppen trainieren Menschen im Alter von 80 bis 92 Jahren. Einen großen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen verzeichneten 2023 die Abteilungen Badminton und Basketball.