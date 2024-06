TSV Radevormwald TSV-Leichtathleten erfolgreich bei Meisterschaften

Radevormwald · Eine kleine Abordnung der Radevormwalder Leichtathleten des TSV nahm am vergangenen Wochenende an den Nordrhrein-Jugendmeisterschaften in Krefeld teil – durchaus mit beachtlichen Erfolgen.

19.06.2024 , 07:00 Uhr

Victor Wendt-Vasques vom TSV Radevormald bei der Siegerehrung als Dritter von rechts. Foto: Killing

Kaum sind die Leichtathletik-Europameisterschaften in Deutschland beendet, da stehen national schon die nächsten Titelkämpfe auf dem Programm. Klein, aber fein war die Abordnung der Radvormwalder Leichtathleten bei den Nordrhein-Jugendmeisterschaften in Krefeld. Wie bei den „Großen“ hatte Betreuerin Svenja Dürholt als erstes Ziel formuliert, im Bereich der eigenen Bestleistung anzukommen. Danach wollte man schauen, wie weit man damit kam und sich platzieren konnte, berichtet Wolfgang Killing vom TSV. Larissa Albrecht trat bei der W13 im Kurzsprint über 75 Meter an. Im sechsten von acht Vorläufen kam sie als Drittschnellste ins Ziel. Mit 10,57 Sekunden steigerte sie ihre Bestzeit um fast zwei Zehntel. Sie qualifizierte sich mit dieser Zeit für einen der drei Endläufe, wo sie sich nicht mehr steigern konnte. „In nächster Zeit will Larissa sich wieder mehr ihrer zweiten Lieblingsdisziplin, dem Hürdenlauf, widmen“, kündigt Killing an. Larissa Albrecht beim Start ganz links auf Bahn 8. Foto: Killing Victor Wendt-Vasques (U18) ging ebenfalls an den Start, seine Disziplin ist der 400-Meter-Lauf, der ob der hohen Übersäuerung zum Ende des Rennens hin als eine der härtesten in der Leichtathletik gilt. „Mit der Erfahrung vom ersten Lauf drei Wochen zuvor konnte Victor sich das Rennen gut einteilen und unterbot seine Bestzeit um fast eine halbe Sekunde auf 53,92 Sekunden“, berichtet Killing. Diese Zeit, sechs Sekunden schneller als die seines Trainers im selben Alter, genügte in einem starken Feld zum fünften Rang, nur einen Meter hinter dem vierten. Dann noch dem jüngeren Jahrgang angehörend, kann Victor im kommenden Jahr auf eine bessere Platzierung, womöglich dann auch auf dem Treppchen hoffen. In den folgenden Wettkämpfen will er mit Starts über 100 und 200 Meter seine Grundschnelligkeit verbessern, um nach den Sommerferien noch einmal sein Leistungsvermögen über 400 Meter zu prüfen, teilt der TSV mit. Einen Start mit deutlich größerer TSV-Beteiligung, dann auch vielen jüngeren Sportlern, haben die Rader Trainer am 30. Juni im benachbarten Halver geplant.

(rue)