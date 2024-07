Sport in Radevormwald Triathlon-Familie gründet eigenen Verein

Sport spielte in der Familie von Sascha und Denise Schmidt schon immer eine wichtige Rolle. Der 36-Jährige hat in seiner Kindheit und Jugend lange Handball in Radevormwald und Hückeswagen gespielt, bis ihn eine Verletzung davon abhielt. Lange dauerte es nicht, da hatte Sascha Schmidt auch schon eine andere Sportart für sich entdeckt. 2019 stürzte er sich in das Abenteuer Triathlon und absolvierte seine ersten Wettkämpfe. Seitdem ist er Feuer und Flamme für die Kombination aus Laufen, Schwimmen und Radfahren.