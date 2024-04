Handballcamp der HSG Rade/Herbeck Trainieren mit den Bundesligaprofis

Das Camp, das hauptsächlich von Handballern besucht wird, zielt nicht darauf ab, Nachwuchs zu generieren, sondern die vorhandenen Spieler in dieser Woche intensiver zu trainieren und Dinge zu verbessern, für die im Trainingsalltag nicht so viel Zeit ist. „Wir versuchen in dieser Woche, die Grundtechniken zu verbessern, das Tempo zu erhöhen, die Wurfgenauigkeit durch intensives Wurftraining zu verbessern, ebenso wie Angriff und Verteidigung. Rundum also die Spieleffizienz zu erhöhen“, erklärte Alsdorf am Rande des Profi-Besuchs. Dabei nehme in dieser Woche nicht nur Handball-Nachwuchs aus Radevormwald teil. „Wir haben auch Mädchen und Jungs aus anderen Vereinen dabei“; sagte er. So wie etwa Johanna (11) und Leni (12), die für die HG in Remscheid spielen und nun schon zum zweiten Mal am Handballcamp der HSG in Radevormwald teilnehmen. „Es macht einfach Spaß, man trifft neue Leute“, sagte Johanna. Ihre Teamkolleginnen Ronja und Marilen (beide elf Jahre alt) nahmen dagegen erstmalig teil und zeigten sich ebenso begeistert. Mit den Profis im Team gespielt zu haben, erzählten die vier, sei toll gewesen.