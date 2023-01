Stadtverwaltung in Radevormwald Tiefbauamt hat einen neuen Standort

Wer persönlich bei den Mitarbeitern des Tiefbauamtes vorsprechen möchte, der ist im Rathaus an der Hohenfuhrstraße in Zukunft an der falschen Adresse. Denn vor wenigen Tagen sind die sieben Mitarbeiter des Amtes, inklusive dem Leiter Ulrich Dippel, in neue Räume gezogen. Ab sofort befinden sich die Büros am Standort des Radevormwalder Betriebshofs an der Dahlienstraße 26.