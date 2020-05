Einzelhandel in Radevormwald : Neuer Inhaber für Tabak Oberlies

Radevormwald Oliver Hoischen wird der neue Inhaber des Tabakfachgeschäft Oberlies an der Kaiserstraße. Axel Wißmann übergibt am 1. Juni die Schlüssel. Er hatte den Laden 26 Jahre lang geführt.

In dieser Woche steht Axel Wißmann noch wie gewohnt hinter der Ladentheke und berät seine Kunden. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, ob er den Alltag an der Kaiserstraße vermissen wird, hatte er noch nicht. „Im Moment läuft ja noch alles. Wie es mir dann nach ein paar Tagen Ruhe geht, weiss ich noch nicht“, sagt Wißmann.

Neuerungen Ab Juni wird das Tabakfachgeschäft Tabak Oberlies nicht mehr von Axel Wißmann, sondern von Oliver Hoischen geführt. Der neue Inhaber will mit seinen neuen Öffnungszeiten auch für Kinder und Jugendliche erreichbar sein. Ab nächster Woche wird Tabak Oberlies an der Kaiserstraße 82 von Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Samstags ist das Geschäft zwischen 7 und 12.30 Uhr geöffnet.

Für Oliver Hoischen ist die Übernahme von Tabak Oberlies kein Sprung ins kalte Wasser, denn der Industriekaufmann hat in den vergangenen 17 Jahren bereits ein eigenes Fachgeschäft in Remscheid geführt. Die Vieringhauser Reiseecke in Remscheid hat der 41-Jährige verkauft, um sich auf das Geschäft in Radevormwald zu konzentrieren. „Meine Eltern und meine Lebensgefährtin wohnen in Radevormwald, und deswegen ist es schön auch hier zu arbeiten.“