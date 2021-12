Pandemie im Oberbergischen Kreis : 63-jähriger Radevormwalder stirbt an Covid-19

Das Kreisgesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall in der Pandemie. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Die Infektionszahlen in der Stadt sind wieder angestiegen, derzeit sind 133 Menschen betroffen. Die Inzidenz im Kreisgebiet ist ebenfalls am Donnerstag deutlich höher ausgefallen als am Mittwoch.

Die Corona-Pandemie hat in Radevormwald ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag mitteilte, ist ein 63-jähriger Mann, der mit dem Erreger SARS CoV-2 infiziert war, verstorben. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 313 Menschen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Zugleich teilt die Verwaltung in Gummersbach mit, dass es für drei Gruppen der Kita Sprungbrett in Radevormwald eine Quarantäneregelung gibt, betroffen sind die Kinder und die Betreuer/innen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist deutlich angestiegen und lag am Donnerstag beim Wert 324,3, das ist ein Anstieg von 23,6 im Vergleich zum Mittwoch. In Radevormwald gab es ebenfalls einen Anstieg der Infiziertenzahlen, am Donnerstag wurden 133 Betroffene gemeldet, 17 mehr als am Vortag. In der Nachbarstadt Hückeswagen beträgt die Zahl der Infizierten 167 (Rückgang um zwei Fälle), in Wipperfürth sind aktuell 100 Menschen infiziert, das bedeutet einen Rückgang um 20 Fälle.

In den Krankenhäusern des Kreises wurden am Donnerstag 44 Menschen stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, acht Menschen müssen auf Intensivstationen beatmet werden.