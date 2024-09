Unfall in Bad Sassendorf Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz – ein Mann kommt aus Radevormwald

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Bad Sassendorf (Kreis Soest) ist ein 83-jähriger Mann aus Radevormwald ums Leben gekommen. Auch ein 89-Jähriger aus Bergisch Gladbach starb bei dem Flugunglück. Das berichtet unter anderem der „Soester Anzeiger“. Der Unfall mit einer Cessna 172 hatte sich unmittelbar nach dem Start gegen 16.30 Uhr auf dem Flugplatz im Ortsteil Lohne ereignet, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Zahlreiche Menschen seien Augenzeugen des Absturzes geworden, weil sie, wie die Insassen der verunglückten Maschine, an einem so genannten „Fly In“ auf dem kleinen Flugplatz teilgenommen hätten, erklärte der Polizeisprecher. Darunter versteht man ein Treffen von Piloten, die mit ihren eigenen Flugzeugen anreisen.