Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald Sternsinger in der Stadt unterwegs

Diakon Burkhard Wittwer vom katholischen Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen hat gute Nachrichten: Denn die Sternsinger der Gemeinde St. Marien und Josef machen sich auch 2024 auf den Weg zu den Menschen. Am kommenden Freitag, 5. Januar, werden die Sternsinger um 14 Uhr in einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Marien feierlich ausgesandt, „den Menschen in unserer Stadt den Segen zu bringen und für Kinder in Not zu sammeln“, berichtet Wittwer.